Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе совета Адвокатской палаты Москвы. Сам Добровинский заявил РБК, что удивлен и возмущен решением совета и собирается обжаловать его в суде. Ранее адвокатского статуса был лишен Эльман Пашаев. Оба адвоката представляли в суде стороны дела о смертельном ДТП в Москве с участием Михаила Ефремова.