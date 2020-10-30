Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе совета Адвокатской палаты Москвы. Сам Добровинский заявил РБК, что удивлен и возмущен решением совета и собирается обжаловать его в суде. Ранее адвокатского статуса был лишен Эльман Пашаев. Оба адвоката представляли в суде стороны дела о смертельном ДТП в Москве с участием Михаила Ефремова.
2020-10-30T03:11:49+03:00
2020-10-30T03:11:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 30 октября 2020
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