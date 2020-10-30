Телеведущая Ксения Собчак намерена обратиться в полицию из-за поступающих ей угроз.

В интервью РБК она рассказала, что только за вчерашний день получили по телефону около ста «гневных сообщений и звонков». Собчак связывает угрозы со своей поддержкой французского президента Эмманюэля Макрона. Тот, комментируя убийство учителя Самюэля Пати, заявил о безусловном праве журналистов на свободу слова.