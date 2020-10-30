Глава Сбербанка Герман Греф вышел из совета директоров «Яндекса».

Годовое собрание акционеров решило не переизбирать его. Это произошло на фоне новостей о том, что Сбербанк целиком выкупает долю Rambler Group у Александра Мамута и становится единственным владельцем компании.
2020-10-30T03:09:47+03:00
2020-10-30T03:09:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 30 октября 2020
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