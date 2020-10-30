В Вашингтоне призвали третьи страны .не вмешиваться в карабахский конфликт.

Как пишет в Твиттере советник по нацбезопасности президента США Роберт ОʼБрайен, «военного решения конфликта» в НКР не существует. ОʼБрайен призвал Азербайджан и Армению выполнять свои обязательства по прекращению огня.
2020-10-30T03:08:44+03:00
2020-10-30T03:08:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2733526-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:08, 30 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…