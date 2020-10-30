Сергей Собянин заявляет о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве.

По словам мэра, в последние две недели рост основных показателей распространения заболевания замедлился в десять раз. О стабилизации ситуации в городе также заявило столичное управление Роспотребнадзора. Ведомство пообещало, что власти не станут вводить ограничения, которые приведут к полному закрытию бизнеса в Москве.
2020-10-30T03:07:18+03:00
2020-10-30T03:07:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 30 октября 2020
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