Сергей Собянин заявляет о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве.

По словам мэра, в последние две недели рост основных показателей распространения заболевания замедлился в десять раз. О стабилизации ситуации в городе также заявило столичное управление Роспотребнадзора. Ведомство пообещало, что власти не станут вводить ограничения, которые приведут к полному закрытию бизнеса в Москве.