Саммит ЕС назвал нежелательными перемещения между странами сообщества.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, все перемещения граждан в условиях пандемии должны быть сведены только к строго необходимым. По ее словам, карантинные послабления допущенные этим летом были преждевременными и не только с т.з. путешествий.
2020-10-30T03:04:39+03:00
2020-10-30T03:04:43+03:00
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03:04, 30 октября 2020
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