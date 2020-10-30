Трещина в российском модуле «Звезда» на МКС могла появиться из-за удара снаружи по корпусу.

Об в ходе переговоров с ЦУПом доложили российские члены экипажа станции. В частности, как передает ТАСС, Сергей Рыжиков предложил в рамках будущего выхода в космос 18 ноября, обследовать место предполагаемого удара. Решения пока не принято. Ранее Рыжикову удалось замерить трещину и сфотографировать ее. Она оказалась вогнутой во внутрь, ее размер составил 27 мм. Трещина, предположительно, стала причиной утечки воздуха на станции.