Трещина в российском модуле «Звезда» на МКС могла появиться из-за удара снаружи по корпусу.

Об в ходе переговоров с ЦУПом доложили российские члены экипажа станции. В частности, как передает ТАСС, Сергей Рыжиков предложил в рамках будущего выхода в космос 18 ноября, обследовать место предполагаемого удара. Решения пока не принято. Ранее Рыжикову удалось замерить трещину и сфотографировать ее. Она оказалась вогнутой во внутрь, ее размер составил 27 мм. Трещина, предположительно, стала причиной утечки воздуха на станции.
2020-10-30T02:13:43+03:00
2020-10-30T02:13:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2733520-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:13, 30 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…