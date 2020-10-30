Суд в Москве приговорил фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского к шести годам колонии.

Его судили по этому делу повторно. В апреле прошлого года он получил два с половиной года лишения свободы, полностью признав вину в надежде получить условный срок. Спустя полгода от признательных показаний Ребровский отказался, заявив, что под давлением оговорил себя и других фигурантов. Приговор был отменен, а дело отправлено на новое рассмотрение.
2020-10-30T02:12:42+03:00
2020-10-30T02:12:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 30 октября 2020
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