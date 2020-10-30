Политик Алексей Навальный назвал недавние санкции ЕС против РФ «не связанными» именно с ним.

По его словам, ограничения наложены из-за того, что Россия в нарушение договоров, которые она сама же и подписала, разрабатывает и производит химоружие. Накануне Навальный впервые после отравления вышел в прямой эфир ютьюб-канала Навальный LIVE. Навальный пока остается в Берлине, где проходит курс реабилитации после отравления «Новичком» в августе.