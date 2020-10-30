Политик Алексей Навальный назвал недавние санкции ЕС против РФ «не связанными» именно с ним.

По его словам, ограничения наложены из-за того, что Россия в нарушение договоров, которые она сама же и подписала, разрабатывает и производит химоружие. Накануне Навальный впервые после отравления вышел в прямой эфир ютьюб-канала Навальный LIVE. Навальный пока остается в Берлине, где проходит курс реабилитации после отравления «Новичком» в августе.
2020-10-30T02:11:41+03:00
2020-10-30T02:11:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 30 октября 2020
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