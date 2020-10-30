Бизнесмен Евгений Пригожин подал новый иск к Алексею Навальному и его соратнику Владимиру Милову.

На этот раз Пригожин утверждает, что 15 октября Милов оскорбил его в эфире ютуб-канала «Навальный Live». Пригожин требует признать прозвучавшие высказывания недостоверными и привлечь к ответственности не только Милова, но и Навального, который опубликовал видео у себя в твиттере. Пригожин требует взыскать с Милова семь миллионов рублей, а с Навального — пять миллионов. Ранее Пригожин уже подавал аналогичные иски к Навальному, Милову, Леониду Волкову, Любови Соболь и Максиму Шевченко.
2020-10-30T02:10:22+03:00
2020-10-30T02:10:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2733514-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:10, 30 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…