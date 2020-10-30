«Сбер» станет единственным владельцем Rambler, выкупив у Александра Мамута 45% медиахолдинга.

Контролировать интернет-издания, входящие в группу, банку не позволяет закон «О СМИ». Как следует из заявления «Сбера», накануне стороны закрыли сделку,

Выкуп доли Мамута будет проведен несколькими траншами. В рамках сделки Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный», которая будет консолидирована на балансе Rambler. В пресс-службе Ramler РБК отказались уточнить, остается ли Мамут основным владельцем СМИ, входящих в холдинг.