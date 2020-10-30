Владимир Путин заявил, что общенациональный карантин в России вводить не планируется.

Как сказал президент, тотальные ограничительные меры повлекут полную остановку экономики и бизнес. Он уточнил, что в случае необходимости в отдельных регионах и городах будут приниматься точечные решения. По словам Путина, господдержка компаний малого и среднего бизнеса в особо пострадавших от пандемии отраслях, должна быть продлена.