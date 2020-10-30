Вакцину от Ковид-19 все страны ЕС получат одновременно в соответствии с численностью населения.

Решение принято по итогам экстренного саммита Евросоюза на уровне глав государств и правительств. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, на возможную перевозку больных в границах союза — туда, где есть места в больницах — будет выделено 220 млн евро
2020-10-30T02:06:55+03:00
2020-10-30T02:07:00+03:00
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02:06, 30 октября 2020
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