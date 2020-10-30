Горсовет Филадельфии запретил полиции применять в отношении протестующих спецсредства.

Как сообщает телекомпания Эй-би-си, эта мера принята на фоне не прекращающихся демонстраций после гибели темнокожего жителя, предположительно, вооруженного ножом и застреленного полицейскими. Протесты не редко перерастают в беспорядки, погромы и грабежи. В Филадельфии введен комендантский час, мобилизованы несколько сотен служащих Нацгвардии штата.