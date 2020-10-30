Белоруссия временно ограничила въезд на свою территорию.

Речь идет о наземных КПП всех граничащих с Белоруссией стран, кроме России. Как говорится в официальном телеграм канале погранкомитета республики, решение принято «в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных государствах. Как долго продлятся ограничения, не уточняется. Исключение сделано для дипломатов, дальнобойщиков и ряда других категорий граждан, чья деятельность требует пересечения границы. В МВД Белоруссии накануне заявили, что в страну пытались попасть около тысячи иностранных «инструкторов», но были задержаны на границе.
2020-10-30T01:09:23+03:00
2020-10-30T01:09:27+03:00
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01:09, 30 октября 2020
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