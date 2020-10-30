Во Франции с сегодняшнего дня вступают в силу карантинные меры по коронавирусу.

Из-за распространения инфекции жителям страны запрещено покидать дома без особой необходимости. Разрешается выходить только для покупки продуктов, поездок на работу, по медицинским или неотложным семейным обстоятельствам. Как рассказал премьер-министр Жан Кастекс, французам следует иметь при себе специальный документ с объяснением причины выхода. Все магазины, за исключением супермаркетов, прачечных и аптек, будут закрыты. Школы продолжат работать, но для всех учеников старше шести лет введен и обязательный масочный режим
2020-10-30T01:08:11+03:00
2020-10-30T01:08:15+03:00
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01:08, 30 октября 2020
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