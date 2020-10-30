Еще 69 заболевших коронавирусом скончались в Москве за сутки.

По данным оперативного штаба, общее число жертв Ковид-19 в столице с начала пандемии достигло 6 тыс. 713.
2020-10-30T01:06:43+03:00
2020-10-30T01:06:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 30 октября 2020
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