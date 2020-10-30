Москва получит в ноябре–декабре большие партии отечественно вакцины от коронавируса.

Это пообещал мэр Москвы Сергей Собянин. И тогда, по его словам, будет открыта запись на прививку. При этом в федеральном телеэфире он заявил, что резкого роста заболеваемости в столице нет, процесс стабилизировался.
2020-10-30T01:05:50+03:00
2020-10-30T01:05:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2733496-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:05, 30 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…