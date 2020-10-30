Саммит ЕС констатировал перегруженность сектора здравоохранения из-за второй волны пандемии.

Лидеры ЕС договорились ускорить клинические испытания западных вакцин от коронавируса. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информация будет обрабатываться не по итогам всего комплекса испытаний, а сразу, по мере поступления данных. Все страны ЕС получат вакцину от COVID-19 одновременно на одинаковых условиях, в соответствии с численностью населения. Помимо этого, ЕК выделила 220 млн ЕВРО для обеспечения перевозки больных с коронавирусом между странами Евросоюза.
2020-10-30T01:04:46+03:00
2020-10-30T01:04:50+03:00
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01:04, 30 октября 2020
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