Саммит ЕС констатировал перегруженность сектора здравоохранения из-за второй волны пандемии.

Лидеры ЕС договорились ускорить клинические испытания западных вакцин от коронавируса. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информация будет обрабатываться не по итогам всего комплекса испытаний, а сразу, по мере поступления данных. Все страны ЕС получат вакцину от COVID-19 одновременно на одинаковых условиях, в соответствии с численностью населения. Помимо этого, ЕК выделила 220 млн ЕВРО для обеспечения перевозки больных с коронавирусом между странами Евросоюза.