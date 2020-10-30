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00:05, 30 октября 2020

Памятные мероприятия в рамках Дня памяти жертв политических репрессий пройдут сегодня в Москве и других городах страны

В столице традиционно участники памятного мероприятия возложат цветы к мемориалу жертвам политических репрессий «Стена скорби», зажгут свечи и почтут память погибших ударом в «Колокол памяти» — символический колокол, который выполнен в виде висящего на цепи рельса, привезенного с Соловецких островов. В этой акции участвуют и многие другие регионы. На Бутовском полигоне состоится акция «Голос Памяти» она начнется с поминального служения, затем на территории захоронений зачитают имена погибших в Бутове в соответствии с «расстрельными списками» НКВД по дням приведения приговоров в исполнение. В некоторых городах памятные акции, в том числе «Молитву памяти» перенесли в онлайн из-за эпидемии коронавируса. В Кирове местные власти руководствовались другими соображениями — там отказались согласовать проведение мероприятия, сославшись на то, что организаторы выбрали в качестве площадки место у Драмтеатра, по версии администрации, участники акции якобы могут сорвать спектакль

Акцию «Возвращение имен», которую правозащитный центр «Мемориал» традиционно проводит за день до Дня памяти жертв политических репрессий в этом году также перенесли в онлайн-формат



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