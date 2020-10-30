Главы регионов должны были к этому дню предоставить информацию о наличии лекарств

Сведения собирают в правительстве.

Губернаторов обязали отчитаться, есть ли в больницах и аптеках лекарства, Минздраву, а Минздрав передаст сведения в министерство промышленности и торговли. Это ведомство затем проведет работу с производителями лекарств и, как выразилась вице-премьер Татьяна Голикова, Минпромторг проконтролирует организацию соответствующего производства, передает ТАСС.

В последнее время стало много сообщений о нехватке лекарств. В соцсетях люди жалуются, что в аптеках пропали самые обычные лекарства от давления,тромбоза и астмы. Фармацевты и аптечные сети фиксировали сбои при маркировке лекарств в системе мониторинга их движения, из-за чего блокируется продажа препаратов по всей стране. Наконец, благотворительные фонды на днях обратились к Владимиру Путину и заявили о катастрофическом дефиците лекарств для онкольных.

В ответ на последнюю жалобу в Минздраве допустили повышение предельно допустимых цен на препараты для онкобольных, чтобы справиться с дефицитом.