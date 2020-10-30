В Москве за сутки, по подсчетам оперативного штаба, скончались еще 69 пациентов с коронавирусом

Всего с начала эпидемии в городе по официальным данным скончались более 6700 зараженных. Несмотря на всплеск заболеваемости мэрия заверила в том, что возвращаться к пропускному режиму в столице не планируется. Президент Владимир Путин накануне сказал, что вводить карантин на общенациональном уровне также не станут.
2020-10-30T00:03:17+03:00
2020-10-30T00:03:17+03:00
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00:03, 30 октября 2020
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