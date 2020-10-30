Президент Франции Эмманюэль Макрон, как ожидается, проведет заседание Совета национальной обороны на фоне нападения на прихожан собора в Ницце. В результате действий неизвестного с ножом погибли три человека, власти считают произошедшее терактом.

Предположительно Макрон будет обсуждать меры по борьбе с терроризмом. О некоторых из них, правда, он уже объявил. Париж намерен усилить охрану школ и храмов по всей стране, кроме того, группировка военных, задействованных в антитеррористической операции, будет увеличена с 3 до 7 тысяч человек. Сам план по противодействию терроризму во Франции действует уже несколько лет, но после атаки в Ницце премьер-министр Жан Кастекс перевел его на высший уровень борьбы. По словам главы правительства Пятой Республики, Париж готовит «твердый, беспощадный и немедленный ответ» на произошедшее.

Нападение с ножом на прихожан церкви Нотр-Дам в центре Ниццы произошло накануне утром. Злоумышленник зашел внутрь собора и убил сторожа и двух женщин. По последним сведениям, одна из жертв была обезглавлена. Приехавшие на место полицейские ранили нападавшего, его доставили в больницу. Источники ряда французских изданий утверждают, что террористом был 21-летний гражданин Туниса Брахим А., действовавший без сообщников. По словам же мэра Ниццы Кристиана Эстрози, нападавший все время кричал «Аллах Акбар», даже тогда, когда ему оказывали медицинскую помощь после задержания.

Это уже не первое подобное нападение во Франции за последнее время. Две недели назад в городе близ Парижа выходец из России чеченского происхождения обезглавил преподавателя, который показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках урока по свободе слова.