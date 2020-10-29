Заседания советов Госдумы и комитетов могут перевести в онлайн-формат

Соответствующий проект постановления внес на рассмотрение комитет по контролю и регламенту. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Этот вопрос рассмотрят на пленарном заседании 10 ноября. В конце сентября спикер Вячеслав Володин анонсировал перевод некоторых структур Госдумы на удаленку. В то же время, как ранее писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, речи о проведении в режиме видеоконференции пленарных заседаний не идет. По его словам, сделать это нельзя, так как статус депутата предполагает личное участие и личное голосование.