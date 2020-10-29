Суд продлил арест вдовы рэп-музыканта Энди Картрайта до конца декабря

Марину Кохал обвиняют в убийстве мужа. В объединенной пресс-службе судов Петербурга рассказали, что адвокаты обвиняемой настаивали на домашнем аресте, ссылаясь на готовность экспертизы о причинах смерти. Они попросили отложить рассмотрение дела для приобщения выводов экспертов к материалам, однако, суд в этом отказал.

Убийство произошло в конце июля. Жену артиста задержали после обнаружения тела. Кохал утверждала, что ее супруг умер от передозировки наркотиков, однако, следствие считает, что она убила мужа в ходе личного конфликта, а затем, пытаясь скрыть следы преступления, расчленила труп. В пособничестве также обвиняют ее мать.