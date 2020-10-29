Минобороны Армении сообщило о боях на подступах к ключевому карабахскому городу Шуша

В ходе брифинга глава военного ведомства Арцрун Ованнисян сказал, что власти непризнанной республики обратились с призывом встать на защиту города. Ранее говорилось, что азербайджанские войска находятся в пяти километрах от населенного пункта. Шуша находится всего в 11 километрах от столицы Нагорного Карабаха Степанакерта.

Сегодня депутаты Европарламента призвали к международному контролю за прекращением огня в Карабахе. Активные боевые действия между Арменией и Азербайджаном на спорной территории не прекращаются уже месяц.