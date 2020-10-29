Адвокатская палата Москвы приняла решение о прекращении статуса адвоката Александра Добровинского

Ему запрещен допуск к квалификационному экзамену сроком на два года, — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу организации. Сам Добровинский сказал, что его такое решение удивило и возмутило, он намерен обращаться с жалобой в суд. В начале октября квалификационная комиссия палаты признала, что Добровинский нарушил адвокатскую этику. Ранее его оппонент в резонансном деле актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев также был лишен адвокатского статуса. Это произошло в четвертый раз.
2020-10-29T22:32:57+03:00
2020-10-29T22:32:57+03:00
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22:32, 29 октября 2020
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