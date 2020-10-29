Террорист, устроивший резню в Ницце, мог попасть во Францию из Туниса через Италию

Источники агентства ANSA в правоохранительных органах сообщают, что 21-летний выходец североафриканской страны в конце сентября высадился в качестве беженца на одном из итальянских островов. Местные спецслужбы уже выясняют, как ему удалось покинуть иммигрантский центр. На этом фоне оппозиционные партии Италии, регулярно критикующие правящую коалицию за излишнюю снисходительность к беженцам, уже призвали уйти премьера в отставку в том случае, если эта информация подтвердится.

Нападение в церкви Нотр-Дам произошло этим утром. Жертвами атаки стали три человека. Сам злоумышленник в больнице – его ранили при задержании.