Лидеры стран ЕС назвали теракты во Франции атаками на общеевропейские ценности

Саммит Евросоюза принял декларацию о единстве с Парижем в борьбе с терроризмом.

Этим утром вооруженный ножом мужчина напал на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. Он убил трех человек. Следом за этим нападением произошло еще одно в городе Авиньон. Кроме того, пресса сообщала о предотвращении еще как минимум двух попыток нападения одиночек с ножами.

Совет национальной обороны Франции, заседание которого состоится в пятницу, примет новые меры по защите общественных мест страны, — сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. Произошедшее в Ницце Макрон охарактеризовал как теракт.

Первый заместитель Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов выразил соболезнования пострадавшим в Ницце. Между тем, по мнению Мухетдинова, власти Франции не уделяют достаточного внимания большой мусульманской общине страны.