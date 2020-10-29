РФС счел советника Кадырова виновным в избиении судьи в матче молодежного первенства между клубами «Ахмат» и «Спартак»

Российский футбольный союз счел советника Рамзана Кадырова виновным в избиении судьи в матче молодежного первенства между клубами «Ахмат» и «Спартак». Речь идет о Хайдаре Алханове, чей сын работал в грозненской команде.

На матче, состоявшемся неделю назад и вызвавшем большой резонанс в спортивных кругах, Алханов присутствовал в качестве болельщика, рассказал агентству РИА Новости глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц. По его словам, на поле советник главы Чечни оказался благодаря своему сыну Саиду-Хусейну Алханову. После этого Алханов-старший, отметил Григорьянц, ударил судью в пах, затем по ногам и дважды толкнул. В РФС утверждают, что в сторону судьи даже звучали угрозы его жизни и семье.

Хайдар Алханов ранее был вице-президентом клуба «Ахмат», его сын был сотрудником службы безопасности. После инцидента, как рассказали в руководстве команды, Саид-Хусейн Алханов уволился. РФС же отстранил его от футбольной деятельности на три года. Алханов-старший, впрочем, настаивает, что его сын абсолютно ни при чем и пытался просто разнимать людей. Сам клуб «Ахмат» оштрафовали на 200 тысяч рублей, также команду обязали провести пять домашних матчей молодежного первенства без зрителей.

Нападение на судью Богдана Головко в матче молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» произошло после того, как между футболистами началась потасовка. В грозненском клубе принесли извинения и подчеркнули, что не имеют отношения к инциденту.