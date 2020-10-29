Белоруссия ограничивает въезд большинства граждан из почти всех соседних стран

Официальная причины — угроза распространения коронавируса.

Временно наземные пропускные пункты не смогут пересекать жители Латвии, Литвы, Польши и Украины, сообщает Пограничный комитет республики. В ведомстве при этом отметили, что ограничения не коснутся сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, водителей международных автомобильных перевозок и работников международного железнодорожного сообщения. Аэропорт в Минске продолжит работать без ограничений.

Как сообщает эстонское издание BNS со ссылкой на МВД Литвы, сегодня днем граница была закрыта в одностороннем порядке. На пунктах пропуска, по сообщениям очевидцев, стояли колонны машин, рейсовые пассажирские автобусы, а также люди, которые пытались пешком пересечь границу в сторону Белоруссии. Транспорт со стороны республики при этом выпускали без проблем.

Сегодня же Александр Лукашенко поручил профильным ведомствам укрепить границы, не делая ее при этом «железным занавесом». Он объяснил это необходимостью огородить граждан своей страны от второй волны коронавируса, которую сейчас фиксируют в Европе.

При этом граница с Россией, в которой последний месяц ежесуточный прирост заболевших составляет порядка 15 тысяч человек, остается открытой