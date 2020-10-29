Публицист Юрий Сапрыкин прекращает сотрудничество с телеканалом RTVI

Он рассказал, что принял это решение вслед за пригласившим его ранее журналистом Максимом Семеляком, который решил уйти после того, как на сайте телеканала было опубликовано интервью Тины Канделаки с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Сапрыкин назвал комплиментарной статью, которую озаглавили «Нет Путина – нет России». Колумнистом телеканала он проработал в течение одного месяца.
2020-10-29T21:32:55+03:00
2020-10-29T22:47:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 29 октября 2020
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