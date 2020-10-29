Публицист Юрий Сапрыкин прекращает сотрудничество с телеканалом RTVI

Он рассказал, что принял это решение вслед за пригласившим его ранее журналистом Максимом Семеляком, который решил уйти после того, как на сайте телеканала было опубликовано интервью Тины Канделаки с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Сапрыкин назвал комплиментарной статью, которую озаглавили «Нет Путина – нет России». Колумнистом телеканала он проработал в течение одного месяца.