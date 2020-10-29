Производство автомобилей в России, по оценкам министерства промышленности и торговли, сократилось на четверть

Продажи упали на 13%. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на директора департамента автомобильной промышленности Дениса Пака. Чиновник связал это с приостановкой работы заводов на фоне эпидемии и предсказал рост продаж и производства уже в этом месяце.



В начале недели газета «Коммерсантъ» приводила данные автодилера «Авилон», согласно которым, с начала года цены на машины в стране выросли до 15%. В первую очередь подорожали авто премиального сегмента. Это произошло из-за падения курса рубля.