Герман Греф вышел из совета директоров «Яндекса»

Это следует из обновленного состава органа, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Акционеры переизбрали сооснователя Аркадия Воложа исполнительным директором сроком на 4 года.



О том, что Греф покинет состав директоров, компания сообщала еще на позапрошлой неделе. Сегодня истекали его полномочия и он не стал подавать заявку на переизбрание. В июне «Яндекс» и Сбербанк объявили о прекращении партнерства в сервисах «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Глава кредитной организации объяснил это конкуренцией между компаниями.