В День памяти жертв политического террора некоторые мемориальные таблички в Москве дополнили вопросами о репрессиях

Телеканал «Дождь» со ссылкой на авторов проекта передает, что таким образом они хотели привлечь внимание к тому, что на таких табличках никак не отражено, что люди, чью память они увековечивают, стали жертвами политического террора. Например, надпись «А что с ним случилось в 1937?» появилась под табличкой в доме, где жил поэт Осип Мандельштам, умерший в пересыльной тюрьме от тифа.