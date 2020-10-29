В День памяти жертв политического террора некоторые мемориальные таблички в Москве дополнили вопросами о репрессиях

Телеканал «Дождь» со ссылкой на авторов проекта передает, что таким образом они хотели привлечь внимание к тому, что на таких табличках никак не отражено, что люди, чью память они увековечивают, стали жертвами политического террора. Например, надпись «А что с ним случилось в 1937?» появилась под табличкой в доме, где жил поэт Осип Мандельштам, умерший в пересыльной тюрьме от тифа.
2020-10-29T21:12:38+03:00
2020-10-29T21:12:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:12, 29 октября 2020
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