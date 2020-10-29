Министерство торговли США зафиксировало полное восстановление страны от худшего в истории падения ВВП

В предварительном отчете ведомства говорится, что по итогам третьего квартала этот показатель вырос на 33% по сравнению с предыдущим. Это рекордное значение за всю историю ведения статистики, то есть со Второй мировой войны.

Как отмечается, рекордный рост позволил отыграть рекордное же падение ВВП. Несмотря на это, доходы и сбережения американцев снизились.