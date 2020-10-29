Владимир Путин призвал не допустить резкого роста цен на квартиры. По словам президента, с повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложение на жилищном рынке, чтобы избежать перекосов. Путин отметил, что объем выданных ипотечных кредитов в России по итогам года станет рекордным и превысит 3,5 триллиона рублей. По оценкам правительства продление программы льготной ипотеки позволит выдать еще 600 тысяч кредитов на сумму более полутора триллионов. Программа уже привела к росту цен на первичном рынке. По данным экспертов недвижимость подорожала по меньшей мере на 10%.