Владимир Путин призвал не допустить резкого роста цен на квартиры. По словам президента, с повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложение на жилищном рынке, чтобы избежать перекосов. Путин отметил, что объем выданных ипотечных кредитов в России по итогам года станет рекордным и превысит 3,5 триллиона рублей. По оценкам правительства продление программы льготной ипотеки позволит выдать еще 600 тысяч кредитов на сумму более полутора триллионов. Программа уже привела к росту цен на первичном рынке. По данным экспертов недвижимость подорожала по меньшей мере на 10%.
2020-10-29T21:04:44+03:00
2020-10-29T21:04:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 29 октября 2020
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