В Германии автомобиль въехал в группу людей в городе Кемпен

Как сообщает издание Bild, в результате один человек погиб и трое ранены. Пострадавших с места происшествия забрал спасательный вертолет, дорогу перекрыли. Как уточняется, причина, по которой водитель выехал, пока неизвестна. Представитель полиции подчеркнул, что пока нет доказательств того, что это было сделано умышленно.
2020-10-29T21:02:12+03:00
2020-10-29T21:35:34+03:00
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21:02, 29 октября 2020
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