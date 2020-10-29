В Германии автомобиль въехал в группу людей в городе Кемпен

Как сообщает издание Bild, в результате один человек погиб и трое ранены. Пострадавших с места происшествия забрал спасательный вертолет, дорогу перекрыли. Как уточняется, причина, по которой водитель выехал, пока неизвестна. Представитель полиции подчеркнул, что пока нет доказательств того, что это было сделано умышленно.