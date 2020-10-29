Журналист Юрий Сапрыкин прокомментировал увольнение Семеляка и свое прекращение сотрудничества с сайтом RTVi

Журналист Юрий Сапрыкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировал увольнение Семеляка и свое прекращение сотрудничества с сайтом телеканала RTVi.

«Я не увольнялся, и меня не увольняли. Я последний месяц писал колонки для сайта (телеканала RTVi). Туда меня позвал Максим Семеляк (редактор сайта), ни с кем я больше не общался. А сегодня Семеляк подал заявление об уходе, и меня там тоже больше ничего не держит. Я был одним из приглашенных авторов, а сейчас не хотел бы там больше писать», — сказал он.

Ю.Сапрыкин добавил, что ничего геройского в его поступке нет.