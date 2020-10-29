В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций агентству РИА Новости сказали, что считают акцию солидарности с движением Black lives matter необязательной. Ранее на одно колено также не стали вставать некоторые игроки «Марселя», игравшего против «Манчестер Сити».
Акции солидарности с движением против расизма начались этим летом – после того, как в США в результате жесткого задержания скончался афроамериканец Джордж Флойд.
Отказ футболистов «Краснодара» встать на колено в матче с «Челси» не повлечет за собой санкций со стороны УЕФА
В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций агентству РИА Новости сказали, что считают акцию солидарности с движением Black lives matter необязательной. Ранее на одно колено также не стали вставать некоторые игроки «Марселя», игравшего против «Манчестер Сити».