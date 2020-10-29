Александр Лукашенко пригрозил протестующим студентам отказом в признании дипломов зарубежных вузов

Об этом президент сказал, комментируя непрекращающиеся митинги в стране. По его выражению, в Польше, Литве и других странах «им промывают мозги и подкидывают обратно, как пятую колонну». На днях белорусский лидер потребовал отчислять студентов, которые выходят на митинги. Днем ранее в республике началась общенациональная забастовка, к которой, в том числе, присоединились и вузы.