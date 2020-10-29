Сбербанк стал единственным владельцем Rambler Group

Компания выкупила у Александра Мамута 45% доли, доведя свою до 100%. В сообщении группы говорится, что стороны уже подписали документы и закрыли сделку. Как отмечается, платеж будет осуществляться двумя траншами. Первый переведут сразу, второй – в течение года. Кроме того, Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный», 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group.