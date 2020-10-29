Сбербанк стал единственным владельцем Rambler Group

Компания выкупила у Александра Мамута 45% доли, доведя свою до 100%. В сообщении группы говорится, что стороны уже подписали документы и закрыли сделку. Как отмечается, платеж будет осуществляться двумя траншами. Первый переведут сразу, второй – в течение года. Кроме того, Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный», 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group.
2020-10-29T20:32:07+03:00
2020-10-29T20:32:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2733424-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:32, 29 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…