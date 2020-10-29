ФСБ предъявила томскому ученому Александру Луканину обвинение в госизмене

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что ему инкриминируют попытку передачи российских технологий в одну из азиатских стран. Ранее собеседники агентства говорили о том, что речь идет о Китае, а секретные разработки связаны с альтернативными источниками питания. Как отмечается, 65-летний физик, выйдя на пенсию, был приглашен на работу в один из китайских университетов.