Евгений Пригожин снова подал в суд на Алексея Навального за публичные оскорбления в свой адрес

Ответчиком также является соратник оппозиционера Владимир Милов. Это следует из копии иска, опубликованной на странице пресс-службы компании «Конкорд» во ВКонтакте. Поводом стал эфир YouTube-канала «Навальный LIVE», в ходе которого Милов крайне резко отозвался о Пригожине. Защита бизнесмена просит признать эти слова порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию и взыскать с Милова 7 миллионов рублей, а с Навального, разместившего ссылку на видео, 5 миллионов.