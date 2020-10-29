Евгений Пригожин снова подал в суд на Алексея Навального за публичные оскорбления в свой адрес

Ответчиком также является соратник оппозиционера Владимир Милов. Это следует из копии иска, опубликованной на странице пресс-службы компании «Конкорд» во ВКонтакте. Поводом стал эфир YouTube-канала «Навальный LIVE», в ходе которого Милов крайне резко отозвался о Пригожине. Защита бизнесмена просит признать эти слова порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию и взыскать с Милова 7 миллионов рублей, а с Навального, разместившего ссылку на видео, 5 миллионов.
2020-10-29T20:02:43+03:00
2020-10-29T20:18:17+03:00
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20:02, 29 октября 2020
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