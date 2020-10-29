Z Архив новостей новости
5 3 6 748
20:02, 29 октября 2020

Роспотребнадзор усилит проверки соблюдения антикоронавирусных мер в Москве

Это связано с вступлением в законную силу постановления главы ведомства Анны Поповой, — сообщается на сайте Роспотребнадзора. Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева сообщила, что больше двухсот объектов в городе могут закрыть из-за нарушений. Сумма штрафов, выписанных с мая, приближается к отметке в 30 миллионов рублей.

Ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизировалась, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин сообщил также, что массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется в ноябре — декабре.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Проект Обращения Координационного совета Движения «Демократическая Россия» 30 лет назад мы навязали выборы коммунистическому государству. Мы призываем политиков нового поколения объединить усилия и потребовать от власти проведения честных выборов…

5 101 6 7551 27.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!

5 207 6 18437 28.10
Новости

фото: Антон Новодережкин / ТАСС В Кремле назвали ужасающей трагедией события в Ницце Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом заявил, что недопустимо и оскорблять чувства верующих, и убивать людей по религиозным мотивам…

5 61 6 6744
Блоги

+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…

5 114 6 14187 28.10
8читать ;смотреть
Новости

Путин: Массовому производству российских вакцин от коронавируса мешает отсутствие необходимого оборудования Несмотря на это, он надеется, что массовая вакцинация начнется уже в конце года…

5 41 6 5239
Блоги

Светлана Тихановская: Этот режим не достоин беларусского народа 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие…

5 95 6 12783 25.10
Блоги

Дмитрий Медведев: К сожалению, мы не всегда выносили правильные уроки из проблем, которые принесли нам XX и XXI века В день 75-летия Организации Объединённых Наций RT публикует статью заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации…

5 128 6 18568 24.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Прекрати, Макрон, пока еще не поздно Самое важное в жизни мусульманина — это религия. Никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят…

5 450 6 65148 27.10
Блоги

Джо Байден призывает руководство США остановить продвижение азербайджанских войск в Нагорный Карабах Он также призывает полностью обеспечить соблюдение Раздела 907 и прекратить поставки военной техники в Азербайджан…

5 61 6 9129 28.10
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

За слова убивать нельзя. За мысли и идеи тоже Карикатуру можно делать любую. Другое дело, что она может быть неудачной, безвкусной или оскорбительной. Что тогда делать? Мудрый человек пройдет мимо, брезгливо пожав плечами. Дурак — полезет в драку…

5 87 6 13670 15:37
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Антисемитизм: градус зашкаливает. Почему это опасно для всех Антисемитизм: градус зашкаливает. Почему это опасно для всех И я поражен тому, что эта история всколыхнула в большей степени не тех, кто выступает за свободу слова, а тех, кто увидел в ней повод поставить вопрос о том, что чужие не нужны…

5 50 6 7953 09:13
8читать ;смотреть
Блоги

+ Акция против публикации карикатур на пророка Мухаммеда в Москве Акция против публикации карикатур на пророка Мухаммеда в Москве Несколько десятков человек, в основном в спортивных костюмах, собрались у входа в посольство Франции в центре Москвы…

5 82 6 13167 15:56
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Пять дней до выборов: война Lincoln project против Трампа Есть в Республиканской партии представители истеблишмента, которые не приняли Трампа с самого начала и с течением времени заняли еще большую оппозицию. Их называют never trumpers, «Трамп-никогда»...

5 111 6 18210 05:53
Блоги

+ Комментарий Путина по ситуации с Навальным Комментарий Путина по ситуации с Навальным «Если бы фигуранта, о котором вы говорите, действительно — власти, во всяком случае, хотели бы кого-то отравить — вряд ли отправили бы его на лечение в Германию»…

5 273 6 60982 22.10
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Таратута журналист

Америка перед выбором С точки зрения республиканцев, победа Байдена – это прыжок в пропасть. Многие из них считают, что в этом случае они потеряют ту Америку, которую они знали и любили, в которой хотят жить…

5 295 6 51959 26.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Что еще должно быть ограничено? Полного локдауна не будет по двум причинам: экономика уже может не выдержать; граждане уже могут не выдержать и начнутся бунты…

5 49 6 9005 23.10

Популярное за неделю

Новости

фото: AP / ТАСС Россия просит приостановить исполнение решений международного суда по иску экс-акционеров ЮКОСа В феврале суд в Гааге обязал Россию выплатить им десятки миллиардов долларов — вскоре начались аресты активов…

5 95 6 20701
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Удаленка — испытание для раздутых структур, где люди ничего не делают, кроме как находятся в офисе. Карантина не будет, за исключением, может, Москвы. Это тот случай, когда по неправильной причине власть делает правильную вещь…

5 92 6 99862 24.10
#слушать 49:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3336550
К 115-летию Манифеста 17-го октября 1905 г.
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 4253 25.10
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Как Путин всех обманул с пенсиями И, кстати, только что в очередной раз — шестой год подряд, — были «заморожены» накопительные пенсии…

5 219 6 235664 25.10
Блоги

Алексей Навальный политик

Как понять, что Путин врёт? Сказанное еще раз убеждает меня: именно Путин заказчик этого покушения. Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия…

5 376 6 135511 23.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8824556
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4684360

Сегодня в эфире