Роспотребнадзор усилит проверки соблюдения антикоронавирусных мер в Москве

Это связано с вступлением в законную силу постановления главы ведомства Анны Поповой, — сообщается на сайте Роспотребнадзора. Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева сообщила, что больше двухсот объектов в городе могут закрыть из-за нарушений. Сумма штрафов, выписанных с мая, приближается к отметке в 30 миллионов рублей.

Ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизировалась, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин сообщил также, что массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется в ноябре — декабре.