Создательниц подкаста «Новое материнство» вызвали в полицию из-за выпуска о трансгендерном переходе

Лика Кремер и Дарья Черкудинова рассказали в Фейсбуке, что ими заинтересовалась инспекция по делам несовершеннолетних. Как утверждается, неизвестный «отец двух детей» потребовал проверить подкаст после того, как прослушал выпуск, где женщина рассказывает о принятии трансгендерного перехода ее ребенка. Заявитель увидел в этом «идею отказа от семьи и брака в пользу удовольствия и одноразовых половых связей». Журналистки рассказали, что уже дали объяснение, в которых написали, что выступают только за материнство.
2020-10-29T19:33:00+03:00
2020-10-29T19:33:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 29 октября 2020
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