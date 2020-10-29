Создательниц подкаста «Новое материнство» вызвали в полицию из-за выпуска о трансгендерном переходе

Лика Кремер и Дарья Черкудинова рассказали в Фейсбуке, что ими заинтересовалась инспекция по делам несовершеннолетних. Как утверждается, неизвестный «отец двух детей» потребовал проверить подкаст после того, как прослушал выпуск, где женщина рассказывает о принятии трансгендерного перехода ее ребенка. Заявитель увидел в этом «идею отказа от семьи и брака в пользу удовольствия и одноразовых половых связей». Журналистки рассказали, что уже дали объяснение, в которых написали, что выступают только за материнство.