Белоруссия ограничила въезд граждан из Латвии, Литвы, Польши и Украины

В пресс-службе Государственного пограничного комитета республики объяснили это сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах. Там заметили, что пункт пропуска в национальном аэропорту Минска продолжает работать. Под ограничения не попали сотрудники дипломатических представительств, водители автомобилей и железнодорожники, выполняющие международные перевозки.

Ранее белорусские СМИ написали о закрытии границ с соседними странами, причем для многих граждан, пытавшихся попасть на территорию Белоруссии, запрет стал неожиданным. На некоторых пунктах пропуска образовались очереди.