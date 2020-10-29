РБК: Экс-главу «Сибантрацита» задержали в «Шереметьево» по подозрению в контрабанде наркотиков

Экс-главу «Сибантрацита», по сведениям РБК, задержали в «Шереметьево» по подозрению в контрабанде наркотиков. Газета со ссылкой на источник пишет, что при досмотре багажа члена совета директоров компании Максима Барского таможенники нашли электронную сигарету и пять картриджей с каннабиоидами. Собеседник издания в МВД утверждает, что задержанного отпустили под обязательство о явке. На него возбудили дело о контрабанде крупной партии наркотиков.
2020-10-29T19:05:57+03:00
2020-10-29T19:05:57+03:00
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19:05, 29 октября 2020
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