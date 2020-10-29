Адвоката Александра Добровинского, представлявшего сторону потерпевших в деле Михаила Ефремова, лишили статуса

Адвоката Александра Добровинского, представлявшего сторону потерпевших в деле актера Михаила Ефремова, лишили статуса. По решению Адвокатской палаты Москвы юрист сможет его восстановить не ранее, чем через два года.

Поводом для лишения Добровинского адвокатского статуса стали его высказывания по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова – из-за них еще в июле Федеральная палата адвокатов России возбудила дисциплинарные дела. Но сам юрист не согласен с принятым решением: он намерен его обжаловать в суде. По утверждениям Добровинского, квалификационная комиссия, которая первоначально рассматривала его дело, фактически заняла его сторону, но выдвинула новое обвинение в нарушении этических норм. Правда, каких именно, не конкретизировала, добавил теперь уже экс-адвокат. Кроме того, Добровинский подчеркнул, что продолжит свою деятельность, но уже по доверенности. В случае, если он подаст жалобу в суд, но она будет отклонена, юрист должен будет проходить экзамен на получение статуса адвоката на общих основаниях.

К слову, ранее статуса лишился и другой участник процесса против Михаила Ефремова — его адвокат Эльман Пашаев. Такое решение приняла Адвокатская палата Северной Осетии.

Добровинский и Пашаев ранее активно комментировали дело Ефремова в публичном пространстве, в Федеральной палате адвокатов при этом призывали юристов к сдержанности и взвешенности.