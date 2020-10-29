Мэр Уфы умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом

Новую опасную инфекцию у 61-летнего Ульфата Мустафина обнаружили больше месяца назад, сообщила пресс-служба главы Башкирии. Руководитель региона Радий Хабиров рассказал, что на прошлой неделе лично навещал мэра. Болезнь протекала в тяжелой форме, врачи говорили, что из-за пневмонии серьезно поражены легкие.

По данным региональных СМИ, лечился мэр не только в своем родном городе: чуть больше недели назад его спецбортом МЧС перевезли в московскую больницу имени Сеченова.

Ульфат Мустафин возглавил администрацию Уфы ровно два года назад. До этого он работал в региональных отделениях «Газпрома» и администрации президента республики.

Сайт UFA1.ru напомнил об основных событиях, которыми запомнился жителям города Мустафин. В частности, он отменил бесплатный проезд для школьников и пенсионеров на речных переправах, закрыл киоск с шаурмой из-за того, что он не вписывался в архитектуру города, и перечислил свой однодневный заработок, около 24 тысяч рублей, фонду социального, культурного и экономического развития Уфы.

Обязанности главы города последний месяц исполнял первый заместитель Мустафина Радмил Муслимов.